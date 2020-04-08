Экономика

Автодилеры и страховщики попросили Мишустина разрешить ремонт и продажу машин в период пандемии коронавируса

08.04.2020 14:06
Автодилеры и страховщики попросили Мишустина разрешить ремонт и продажу машин в период пандемии коронавируса

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Российский союз автостраховщиков (PCA) направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой разрешить ремонт и продажу автомобилей, а также продажу запчастей к ним, со ссылкой на главу союза Игоря Юргенса пишет «Интерфакс».

Юргенс пояснил, что запрет на эту деятельность, введённый в большинстве регионов в связи с карантинными мероприятиями, в некоторых случаях делает невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов. Кроме того, автовладельцы, у которых машина сломалась или пришла в негодность, зачастую не могут отремонтировать её или купить новую. Для тех граждан, которые проживают в удалённых от крупных населённых центров местах, такое положение дел может оказаться критическим.

«Так, станции техобслуживания официальных дилеров построены по стандартам производителей, которые позволяют обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока», пояснил президент РСА.

Одновременно возможно выполнение других санитарно-эпидемиологических требований для защиты как клиентов, так и самих сотрудников центров, добавил Игорь Юргенс. Он отметил, что обращение РСА и РОАД поддержало Министерство промышленности и торговли, направив всем руководителям региональных субъектов РФ письмо (МА-23019/20 от 02 апреля 2020 года) с рекомендациями включить автомобильные запасные части в перечень разрешённых к продаже товаров и разрешить соответствующим организациям осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. РОАД и РСА также направили всем губернаторов субъектов РФ такое обращение.

В письме РСА и РОАД предлагается разрешить работу автосервисов на всей территории России при условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ассоциации настаивают на возможности проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, на разрешении продажи автомобильных запасных частей, моторных масел, шин, покрышек и камер, а также самих автомобилей клиентам.

Как сообщалось ранее, в период применения ограничительных мер в экономике после закрытия центров авторемонта автостраховщики и автовладельцы столкнулись с трудностями при организации восстановительного ремонта.

Фото: РИА Новости
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