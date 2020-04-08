Автодилеры и страховщики попросили Мишустина разрешить ремонт и продажу машин в период пандемии коронавируса

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Российский союз автостраховщиков (PCA) направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой разрешить ремонт и продажу автомобилей, а также продажу запчастей к ним, со ссылкой на главу союза Игоря Юргенса пишет «Интерфакс».

Юргенс пояснил, что запрет на эту деятельность, введённый в большинстве регионов в связи с карантинными мероприятиями, в некоторых случаях делает невозможной эксплуатацию автомобилей, в том числе служб, поддерживающих жизнеобеспечение городов. Кроме того, автовладельцы, у которых машина сломалась или пришла в негодность, зачастую не могут отремонтировать её или купить новую. Для тех граждан, которые проживают в удалённых от крупных населённых центров местах, такое положение дел может оказаться критическим.

«Так, станции техобслуживания официальных дилеров построены по стандартам производителей, которые позволяют обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока», — пояснил президент РСА.

Одновременно возможно выполнение других санитарно-эпидемиологических требований для защиты как клиентов, так и самих сотрудников центров, добавил Игорь Юргенс. Он отметил, что обращение РСА и РОАД поддержало Министерство промышленности и торговли, направив всем руководителям региональных субъектов РФ письмо (МА-23019/20 от 02 апреля 2020 года) с рекомендациями включить автомобильные запасные части в перечень разрешённых к продаже товаров и разрешить соответствующим организациям осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. РОАД и РСА также направили всем губернаторов субъектов РФ такое обращение.

В письме РСА и РОАД предлагается разрешить работу автосервисов на всей территории России при условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ассоциации настаивают на возможности проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, на разрешении продажи автомобильных запасных частей, моторных масел, шин, покрышек и камер, а также самих автомобилей клиентам.

Как сообщалось ранее, в период применения ограничительных мер в экономике после закрытия центров авторемонта автостраховщики и автовладельцы столкнулись с трудностями при организации восстановительного ремонта.