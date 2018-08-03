Автобус с туристами из Нижнего Тагила попал в ДТП в центре Перми (ВИДЕО)

Сегодня днём междугородний автобус, вёзший туристов из Нижнего Тагила, стал участником ДТП на улице Белинского в Перми. По информации издания V-kurse.ru, водитель автобуса не успел затормозить и ударил Volkswagen Touareg. По инерции автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автомобилем Mitsubishi. От удара «японца» развернуло и кроссовер протаранил ограждение. Сообщений о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.