Автобус насмерть сбил пешехода в Нижнем Тагиле

Утром 9 ноября у дома № 4а по улице Красной 52-летний водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в 6 часов утра. 70-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в 9 метрах от пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась.

«Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено. Также известно, что водитель пассажирского автобуса направлялся из автохозяйства на вокзал для заступления на смену. Маршрут пассажирского автобуса № 101 Нижний Тагил — с. Николо-Павловское. В автобусе находился один», — уточнили в дорожной полиции.

В ГИБДД также отметили, что за прошедшие выходные это второй случай гибели пешеходов на проезжей части. При передвижении по улицам в тёмное время суток для того, чтобы быть заметным на дороге, пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде. Дорогу разрешается переходить там, где есть пешеходный переход либо светофорное регулирование. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства во всех полосах для движения остановились и пропускают вас, и только после этого переходить проезжую часть. Водителям необходимо быть внимательными, снижать скорость своего транспортного средства при подъезде к пешеходным переходам, а въезжать на пешеходный переход только после того, как полностью убедились, что на пешеходном переходе нет пешеходов.