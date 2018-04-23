Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт и модернизацию

Минобороны РФ и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По информации издания, ремонт и модернизацию авианесущего крейсера будет проводить 35-й Судоремонтный завод в Мурманске. Завод уже объявил об отборе кандидатов «на должности строителей кораблей, старших строителей кораблей». Сроки проведения модернизации и стоимость работ источники «Интерфакса» пока не сообщили.

Источники РИА Новости отмечают, что в подписанном госконтракте говорится, что заказчик должен получить корабль после завершения работ в 2021 году. Ранее Минобороны заявляло, что модернизация «Адмирала Кузнецова» должна завершиться в 2020 году, а в 2021 году авианесущий крейсер вернётся в состав флота.

Весной 2017 года, когда было объявлено о планах модернизировать «Адмирала Кузнецова», источники ТАСС в ВПК сообщали, что работы обойдутся в 20 миллиардов рублей. Источники «Известий», в свою очередь, говорили, что на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера придется потратить не менее 65 миллиардов рублей. «Ведомости» отмечали, что построить новый корабль класса корвет стоит около 15 миллиардов рублей.

«Адмирал Кузнецов» был введён в эксплуатацию в начале 1991 года. В настоящий момент это единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России. Осенью 2016 года «Адмирал Кузнецов» совершил переход из Североморска в Средиземное море для участия в операции в Сирии. Во время прохода авианесущего крейсера через Ла-Манш наблюдатели обратили внимание на чёрный дым, который шёл из труб крейсера. Выдвигались предположения о неполадках на борту крейсера. Во время участия «Адмирала Кузнецова» в операции в Сирии были потеряны два самолёта из авиагруппировки, базирующейся на крейсере.