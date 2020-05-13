Авиакомпания «Победа» с 1 июня восстановит полёты по России

Дочерняя компания «Аэрофлота» лоукостер «Победа» поэтапно возобновит программу полётов по России начиная с 1 июня, со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет РИА Новости.

В конце марта «Победа» из-за распространения коронавируса приостановила до 31 мая все полёты — как по России, так и за рубеж.

По оценке Росавиации, в апреле пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 91,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, пассажиропоток «Аэрофлота» упал на 95,2%, его дочерней компании «Россия» — на 92,2%. «Победы» в этом списке нет, поскольку у компании не было рейсов в этом месяце.

Минтранс России предложил помочь авиакомпаниям, столкнувшимся с резким сокращением перевозок, и выплатить за каждого неперевезённого пассажира по 365 рублей. По данным ТАСС, «Победа» сможет претендовать на государственную поддержку, несмотря на приостановку полётов.