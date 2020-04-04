Авиакомпания «Победа» пообещала вернуть своим клиентам деньги за сданные билеты в середине следующего года

Авиакомпания «Победа» на своём сайте разъяснила клиентам порядок возврата средств по отменённым билетам. Получить деньги можно будет в июне следующего года.

В сообщении лоукостера говорится, что возврат денег будет осуществляться автоматически. Сначала они поступят в личный кабинет на сайте компании. При желании клиенты могут до 1 июня 2021 года оплатить ими любой рейс «Победы». Если же деньги не будут потрачены до этого времени, компания осуществит возврат на банковский счёт.

Также авиакомпания предупредила клиентов об участившихся звонках мошенников. Они запрашивают данные банковских карт якобы для возврата денежных средств от имени «Победы».