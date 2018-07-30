Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за манёвров с НДС

Обнуление НДС на перелёты по маршрутам, которые обходят Москву, может привести к росту цен на авиабилеты по всем направлениям на 8–10%, со ссылкой на оценки участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ФАС предлагает к концу 2020 года обнулить НДС для внутренних перелётов в обход Москвы. Нулевая ставка уже сейчас действует для маршрутов в Крым и Калининград, потери бюджета от этого в правительстве намерены компенсировать, подняв НДС для рейсов через Москву до 20% — в данный момент для них действует льготная ставка 10%. На повышении до 20% настаивают министр финансов Антон Силуанов и премьер-министр Дмитрий Медведев, отмечают источники издания.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) спрогнозировала последствия изменения НДС на внутренних авиалиниях, которые сейчас обсуждают в правительстве. По её подсчётам, из-за обнуления НДС для рейсов, минующих Москву, бюджет потеряет 17 миллиардов рублей, а увеличение налога на маршруты через столицу принесёт 37 миллиардов. В итоге авиакомпаниям придётся платить на 20 миллиардов больше налогов, что приведёт к росту цен по всем маршрутам «не менее чем на 8–10%».

Как подчеркнул президент АЭВТ Владимир Тасун, это приведёт к «прямо противоположному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится».

«Для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний целесообразным было бы сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву и обнулить для минующих МАУ [Московский авиационный узел]», — сказал Тасун.

В Министерстве транспорта сообщили, что «по-прежнему выступают за последовательное снижение НДС для внутренних рейсов, в том числе на маршрутах вне МАУ».