Авиадебошира, избившего полицейского в аэропорту Кольцово, отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Московской области за применение насилия в отношении полицейского в аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба регионального управления Уральского СУ на транспорте СК России.
Следствием и судом установлено, что 24 декабря 2020 года в вечернее время 42-летний пассажир из Подмосковья, будучи пьяным, устроил дебош в зоне паспортного контроля терминала «А» аэропорта Кольцово. Транспортный полицейский попросил хулигана успокоиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, в ответ на это москвич ударил полицейского по лицу.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщила старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Наталья Шандровская.