Авиадебошира, избившего полицейского в аэропорту Кольцово, отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Московской области за применение насилия в отношении полицейского в аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба регионального управления Уральского СУ на транспорте СК России.

Следствием и судом установлено, что 24 декабря 2020 года в вечернее время 42-летний пассажир из Подмосковья, будучи пьяным, устроил дебош в зоне паспортного контроля терминала «А» аэропорта Кольцово. Транспортный полицейский попросил хулигана успокоиться и предъявить документы, удостоверяющие личность, в ответ на это москвич ударил полицейского по лицу.