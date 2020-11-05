«АртРезиденция» приглашает тагильчан на фестиваль бардовской песни

В субботу, 7 ноября, в «АртРезиденции» в Черноисточинске пройдёт бард-фестиваль «Щерновской квартирник». На нём выступят участники клуба авторской песни «Зелёная лампа», музыканты студии «Серебряные струны» и тагильские исполнители. Также пройдут мастер-классы, открытый микрофон и выставка-продажа дизайнерских изделий.

На фестивале в Черноисточинске для гостей сыграет тагильский исполнитель Антон Серебренников и Фирхат Актямов, который представит концертную программу с народными песнями. Также организаторы приглашают поучаствовать в концерте музыкантов, для этого нужно отправить заявку 5 или 6 ноября на телефон администратора студии «Серебряные струны» 8-922-112-51-05 или в личные сообщения Instagram «АртРезиденции». В анкете указать: ФИО, возраст, номер телефона и на каком инструменте играете. От каждого исполнителя принимаются по 2-3 композиции. Для тех, кто не успеет оставить заявку, будет действовать открытый микрофон с 17:00.

Кроме концертной площадки, будут организованы мастер-классы по вокалу и игре на укулеле, выставка дизайнерских вещей от ремесленников и розыгрыш ценных призов от партнёров. Также посетителей ждут атмосферные фотозоны от команды декораторов «Контора-декора» и студии флористики «Клумба».

Фестиваль бардовской песни «Щерновской квартирник» состоится 7 ноября с 14:00 до 18:00 на территории «АртРезиденции» на Кирова, 2а.