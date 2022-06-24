«АртРезиденция», мебельное и гитарное производство. Как тагильский предприниматель Александр Быков за 10 лет создал на руинах демидовской фабрики в Черноисточинске несколько успешных бизнес-проектов 

Хобби, которое становится полноценной работой, — мечта огромного числа людей. Один из тех, кому посчастливилось стать успешным предпринимателем и получать удовольствие от своего дела, — Александр Быков, тагильский предприниматель, организовавший в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом несколько успешных производственных проектов и сделавший исторически значимую территорию местной демидовской железоплавильной фабрики местом притяжения креативных людей. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, Александр Быков рассказал о своих бизнес-проектах, о вкладе в сохранение демидовского наследия и развитии местной культуры.

Александр Быков в бизнесе уже больше 20 лет. В 2012 году он приобрёл небольшую часть старой демидовской фабрики в Черноисточинске под нужды своего бизнеса, однако нагрянувшая в 2014 году волна санкций внесла корректировки в его планы, и он решил заняться здесь производством мебели.

«Производство мебели я начинал больше как хобби. После санкций 2014 года я решил повременить с расширением существующего производства, а на имеющиеся средства закупил столярное оборудование, нашёл толкового мастера. Мы заранее изучили рынок и, опираясь на опыт подобных производств в Италии и Румынии, решили сразу запустить несерийное производство мебели самого высокого качества на заказ. В работе мы используем только натуральную древесину из благородных пород дерева: дуб, бук, ясень… Несмотря на то, что у нас всё время были заказы, проект стал окупаться и становиться рентабельным только с 2019 года», — рассказывает Александр Быков.

Сегодня, по словам предпринимателя, проект является успешным и самодостаточным. Мастерская «Ампир» предоставляет услуги по производству натуральной мебели на самом высоком уровне. География заказов охватывает всю Свердловскую область, появляются заказы из Москвы и других городов. Несмотря на ограничения, связанные с санкциями, предприятие продолжает функционировать и создавать изысканные изделия, говорит Быков.

«Изначально моё производство занимало около 20% фабрики, однако в скором времени я выкупил практически всю площадь. Так вышло случайно: я просто нашёл помещение, удовлетворяющее моим потребностям, а это оказалась старая фабрика, которую построили ещё в первой половине XVIII века. В процессе обустройства у меня появилось сильное желание вдохнуть в эту территорию новую жизнь, обустроить её и сохранить историческую ценность. Было тяжело смотреть на то, в каком состоянии находятся помещения, а остальные собственники не были заинтересованы в их восстановлении. По этой причине, когда они хотели “скинуть” свои участки, я их скупал», — говорит предприниматель.

Как пояснил Александр, ему повезло, что фабрика не имеет статуса объекта культурного наследия, поэтому он может без оглядки на охранные ведомства восстанавливать здешние здания. К сожалению или к счастью, но мужчина понимал, что такие площади не подходят под задуманное производство, поэтому стал искать другие возможные варианты их использования.

«Я пришёл в Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области с вопросом: как можно использовать эти площади с пользой? Во время проводимого фондом акселератора один предприниматель предложил мне организовать здесь арт-галерею. Идея на душу мне не легла, но чем-то зацепила. Я проработал её и решил сделать здесь арт-пространство для ремесленников. В деревнях довольно много людей, которые делают что-то интересное и хорошее своими руками, и я создал место, где они все могут встретиться, посмотреть друг на друга и людям себя показать», — пояснил Александр Быков.

Так началась история «АртРезиденции» в Чёрной, которая, по словам Быкова, привлекает к себе людей «свободных стилей и свободного мышления». По задумке создателей проекта, историческая территория старого завода должна стать местом творческих встреч, площадкой для художественных выставок и местом проведения тематических фестивалей.

«Этот объект мы запустили во многом благодаря помощи областного фонда поддержки предпринимательства, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, а также Агентства стратегических инициатив. Сейчас мы уже работаем автономно, однако за старт им стоит сказать спасибо. Мы видим, что наша “АртРезиденция” удовлетворяет определённому общественному запросу, привлекает творческих людей самого разного калибра. Проект никогда не был бы реализован и не имел бы такого размаха, если бы не частная инициатива. Люди сами приходят к нам и предлагают свои проекты и идеи. Всё это очень интересно», — признаётся Александр Быков.

Предприниматель признаёт, что пока проект слаб с коммерческой точки зрения. В то же время «АртРезиденция» уже сама себя окупает и имеет хороший потенциал. Её официальное открытие состоялось в 2019 году, после чего сразу забурлила насыщенная культурная жизнь. Одно из наиболее знаковых событий — «Демидов-фест», на котором работали десятки площадок с презентацией образовательных, благотворительных, просветительских и иных продуктов. На одном из таких мероприятий Александр Быков познакомился с экс-солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Музыкант заразил тагильского предпринимателя идеей организовать в резиденции гитарное производство.

«Вадим, как человек, погружённый в индустрию, рассказал нам, что на рынке музыкальных инструментов есть свободные ниши, ведь у нас либо качественные, но дорогие западные изделия, либо дешёвые и не очень качественные китайские. Мы не так давно начали этот проект, но он уже хорошо зарекомендовал себя. Скажу больше: наши гитары ничуть не хуже зарубежных аналогов. В этом направлении я вижу отличные перспективы», — говорит Александр Быков.

Первым заказ в гитарной мастерской Быкова сделал сам Вадим Самойлов. Александр признаётся, что в молодости тоже увлекался игрой на гитаре. Он планирует выпускать инструменты под легендарным брендом «Урал», сохранив преемственность поколений и характерные «фишки» советской продукции. Александр изучил вопрос и уверен, что проблем с авторскими правами не возникнет.

Быков рассказал, что сегодня продукцией уже заинтересовались две крупные сети, которые специализируются на продаже музыкальных инструментов. Параллельно в работе находится несколько индивидуальных заказов. Предприниматель надеется, что при благоприятных обстоятельствах и налаживании сотрудничества с дистрибьюторами в ближайшее время мастерская сможет расширить штат и наладить уже потоковое производство, изготавливая до 50 гитар ежемесячно.

Также в планах у предпринимателя дальнейшее развитие креативного кластера. Александр Быков хочет отдать в распоряжение ремесленников, театра кукол, музея наличников, мыловарни, аутентичной прядильни и лавки натуральной косметики (все эти проекты реализуются сегодня в «АртРезиденции») ещё больше пространства, целое крыло фабрики.

Предприниматель говорит, что сегодня на старом демидовском заводе сосредоточено больше социальных проектов, чем коммерческих. Так, в детском театре кукол «Ку-кушка» при резиденции занимаются местные дети, которые сами создают кукол, декорации и ставят камерные спектакли. Театр хорошо зарекомендовал себя за сравнительно небольшое время существования, а его юные актёры регулярно ездят на гастроли.

«Я начал с покупки небольшого участка полуразрушенной старой демидовской фабрики в 2012 году, а сегодня здесь центр притяжения креатива и свободного творчества. Здесь кипит жизнь и продолжается работа по восстановлению строений. Здесь также реализовано два интересных и успешных предприятия, продукция которых радует клиентов по всему миру. Я рад, что у меня есть возможность внести свой вклад в сохранение этой фабрики и сделать для людей что-то полезное. Впереди ещё куча планов, и я уверен, что они воплотятся в жизнь», — оптимистично смотрит в будущее Александр Быков.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.