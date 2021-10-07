Артисты «Тропик шоу» провели в Нижнем Тагиле открытую репетицию и ответили на вопросы зрителей 

В Нижнетагильском цирке накануне прошла открытая репетиция новой программы «Тропик шоу» (0+). На необычное событие были приглашены 300 человек: многодетные и неполные семьи, семьи с детьми с ОВЗ. На протяжении двух часов артисты делились секретами профессии и отвечали на вопросы.

Встретил гостей директор цирка Руслан Марчевский, который попросил собравшихся не стесняться и задавать артистам любые вопросы.

«Наверное, вы знаете, что вы пришли на необычное мероприятие, которое называется "открытая репетиция"? Чем она отличается от обычного представления? Во-первых, артисты будут не в сценических костюмах, но самое главное, вы сможете задавать им вопросы. Не стесняйтесь — всё, что в голову пришло, спрашивайте! Артисты продемонстрируют секреты своего мастерства, ответят на ваши вопросы», — заинтриговал Руслан Марчевский.

Сколько весит крокодил? Кусаются ли питоны? Каких собак легче дрессировать — маленьких или больших? На эти и многие другие вопросы отвечали дрессировщики, воздушные гимнасты, акробаты. Причём живо интересовались цирковым закулисьем не только дети, но и взрослые.

Так, самым популярным вопросом от родителей стал вопрос о пенсии четвероногих артистов. Оказалось, что цирковые животные не могут жить без аплодисментов, поэтому они выходят на манеж даже в преклонном возрасте и выполняют несложные трюки. Интересовались взрослые и техникой безопасности в цирке. Руслан Марчевский заверил собравшихся, что всё цирковое оборудование имеет сертификаты безопасности и испытывается так же серьёзно, как автомобили в международных концернах.

О боязни высоты и многочасовых тренировках рассказали воздушные гимнасты Анна и Илья Жуковы. Жонглёр Олег Дубинкин провёл небольшой мастер-класс по жонглированию. Этим ремеслом Олег занимается с 18 лет, ежедневно тренируется по 6-7 часов, а шарики берёт с собой даже в отпуск.

Дрессировщики Надежда Важдаева и Тигран Акопян познакомили зрителей со своими воспитанниками и рассказали, с какими сложностями они сталкиваются в дрессуре.

Очень много вопросов зрители задали дрессировщику рептилий Святославу Колыхалову. В «Тропик шоу» у него запоминающийся номер с питонами, удавами и крокодилами, некоторые кусочки которого дрессировщик продемонстрировал на открытой репетиции.

«Я с детства интересовался рептилиями, уже 10 лет с ними работаю. У меня никогда не было страха, но я всегда помню, что это хищники и у каждого свой характер. Самый большой питон достигает в длину 6 метров, а весит 45 килограммов. Питоны едят раз в две недели, крокодилы — раз в неделю. Это очень интересные животные», — рассказывает Святослав.

«Подобные акции для отдельных категорий семей совместно с цирком проходят не первый раз. Не всегда у таких семей есть возможность прийти на представление, а здесь, помимо того, что они увидят замечательное шоу, ещё смогут узнать, как это шоу готовится, узнать что-то новое о жизни животных и о жизни артистов. Обычно после таких мероприятий очень много восторженных отзывов мы получаем от ребят и их родителей», — рассказывает главный специалист управления социальных программ и семейной политики Ольга Ефанова.

Многодетная мама Полина Файзуллина пришла на репетицию с тремя детьми и супругом. Говорит, побывать на репетиции было интересно и необычно.

«Очень интересно, очень понравилось. Мы ходим в цирк, а закулисья не знаем. Сегодня узнали много нового о цирке, об артистах, о том, как они тренируются, работают», — говорит Полина.

Заключительные представления «Тропик шоу» пройдут 9, 10, 16 и 17 октября. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе цирка. Успевайте насладиться ярким, захватывающим шоу!