Артисты театра кукол Нижнего Тагила обменяются сценами с екатеринбургскими кукольниками

В июне Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол проведут обменные гастроли. Они пройдут в рамках регионального проекта Министерства культуры Свердловской области.

Екатеринбургские кукольники выступят в Нижнем Тагиле 18 и 19 июня. 18 июня в 16:00, 18:00 и 19 июня в 11:00 на малой сцене зрители смогут посмотреть сказочную клоунаду «Курочка Ряба» (0+).

19 июня в 14:00 и 16:30 в большом зале Нижнетагильского театра кукол будет показана трагикомедия «Хармс» (12+), одна из самых громких премьер прошлого театрального сезона в Екатеринбурге. О жизни оригинального писателя рассказывают необычно: вместо фактов биографии на сцене оживает абсурдный, смешной, печальный и одинокий мир, созданный Хармсом. В спектакле занято множество героев: Толстой и Пушкин, старухи и дворники, кошки, тигры, школьники, учителя и Даниил Хармс. Билеты на спектакли можно приобрести в кассе тагильского театра кукол и онлайн на сайте.

Артисты тагильского театра кукол приедут с ответными гастролями в областную столицу в конце июня. Зрители Екатеринбургского театра кукол увидят спектакли «Федорино горе» (3+) и «Сказку о капризной Принцессе и Короле лягушек» (6+).