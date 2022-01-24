Артисты Нового Молодёжного театра дадут концерт в баре в память о Высоцком 

В день рождения поэта, артиста и музыканта Владимира Высоцкого актёры Нового Молодёжного театра устроят творческий вечер (18+) в баре «Гора». Концертную программу из музыкальных композиций и стихов представят Павел Старцев, Николай Палтусов и Алексей Быков.

Практически каждый год в баре традиционно проводят концерты и творческие вечера в памятные даты, связанные с именем Высоцкого. Артисты Молодёжного театра исполнят 16 композиций.

Выступить с песнями известного советского поэта, признаются артисты, было для них давней мечтой. Подробности вечера музыканты раскрывать не спешат и приглашают прийти тагильчан на само выступление. Оно пройдёт 25 января в 21:00 в баре «Гора».