Артисты Нижнетагильского театра кукол выступят на фестивале «Лица улиц» в Екатеринбурге

Театр кукол Нижнего Тагила примет участие в седьмом Всероссийском театральном фестивале «Лица улиц» (0+), который пройдёт 20 августа в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского. Тагильские кукольники будут задействованы в уличном карнавале на центральной аллее парка, а затем покажут спектакль «Пётр и Петрушка» (6+).

«Лица улиц» — фестиваль уличных театрализованных представлений, который проходит в уральской столице с 2013 года. Театр кукол Нижнего Тагила несколько лет подряд принимает участие в этом масштабном событии. В 2022 году «Лица улиц» впервые пройдут в парке Маяковского. Откроется фестиваль уличным карнавалом — по центральной аллее пройдут уличные музыканты, актёры, мимы, ходулисты. Затем гостей ждёт насыщенная театральная программа на трёх сценических площадках. Наши артисты выступят в 15:30 на сцене аллеи Маяковского, рассказали в театре.

Представления фестиваля будут идти на трёх сценах в течение всего дня. Хедлайнером станет культовый уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие Куклы господина Пэжо». На фестивале театр представит постановку Moonsters (6+), в финале которой зрителей укладывают спать, погружая в мир волшебных сновидений.