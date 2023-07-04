Артисты Нижнетагильского театра кукол привезли награду с фестиваля в Тольятти

Артисты Нижнетагильского театра кукол стали лауреатами первого всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД» (0+) в Тольятти, где показали спектакль «Хочу быть волком» (6+). Постановка была отмечена в номинации «Лучшая сценография».

Историю по пьесе современного швейцарского драматурга Беттины Вегенаст поставила творческая команда из Беларуси — Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян, которые уже не раз сотрудничали с театром Нижнего Тагила. По сюжету, администрация леса ищет на место волка нового сотрудника. Взять на себя тяжёлую ношу вызывается барашек. По его собственному признанию, ему давно хотелось побыть злодеем. Его берут на работу с испытательным сроком, выдав волчью шкуру и острые зубы. Забавная философская притча предлагает задуматься, как маски и роли меняют нас и нашу жизнь.

Отметим, что 2022 году постановка стала участником сразу трёх фестивалей: 42-го областного театрального конкурса-фестиваля «Браво!», где получила приз в номинации «Лучший спектакль в театре кукол», фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. Терра Магика» в Красноярске и международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest 2022» в Казани, откуда привезла диплом «За оригинальное воплощение современной пьесы для детей». Также в прошлом году спектакль вошёл в список претендентов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в литературе и искусстве за 2021 год.

В сентябре 2023 года Нижнетагильский театр кукол покажет постановку «Хочу быть волком» на сцене главного театра кукол страны в рамках XII международного фестиваля имени Сергея Образцова.