Артисты Нижнетагильского и Екатеринбургского театров кукол обменяются сценами 

В ноябре Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол проведут обменные гастроли. Они пройдут в рамках регионального гастрольного проекта при поддержке Министерства культуры Свердловской области.

Екатеринбургские кукольники выступят в Нижнем Тагиле 18, 19 и 20 ноября. В малом зале тагильчане смогут посмотреть спектакль «Сказки небесной коровы» (0+), который познакомит детей с небесными явлениями и тайнами космоса.

На главной сцене Нижнетагильского театра кукол 19 и 20 ноября можно будет увидеть постановку «Квартет» (6+) с персонажами басен Крылова. Одним из её героев станет сам классик русской литературы. Билеты на спектакли можно приобрести в кассе нижнетагильского театра и на сайте.

Тагильчане приедут с ответными гастролями в областную столицу 11, 12 и 13 ноября и представят екатеринбуржцам постановки «Серебряное копытце» (6+) и «Муха-Цокотуха» (0+).