Артисты цирка «Аншлаг» из Нижнего Тагила взяли главные награды на фестивале в Сочи

Артисты циркового коллектива «Аншлаг» ДК НТМК Нижнего Тагила успешно выступили на всероссийском фестивале «Цирковой Олимп» и завоевали семь наград — пять золотых, две серебряных и главный приз фестиваля Гран-при.

В Сочи тагильчане представили семь номеров в нескольких жанрах. Воспитанники «Аншлага» продемонстрировали мастерство в акробатике, жонглировании и эквилибристике.

«В этом фестивале мы участвовали впервые. Номера представляли ребята в возрасте от 9 до 20 лет, и члены жюри высоко оценили их подготовку. Мы показали семь номеров – это “Леопарды”, “Русь”, “Колесо сира”, “Скакалки”, “Тигрицы”, а также номер жонглёров и ручных эквилибристов. Председателем жюри был Иван Крипатов, президент Академии циркового искусства имени Макарова, который предложил принять нам принять участие в международном фестивале в Китае», — рассказала «Афише МС» руководитель коллектива Марина Гунина.

За все выступления тагильские артисты получили высочайшую оценку, а коллектив был удостоен Гран-при за высокий уровень исполнения.

Цирк «Аншлаг» открылся в 1991 году при Нижнетагильском государственном цирке. Его создатели — педагоги Николай и Марина Гунины, которые по сей день воспитывают бесстрашных воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов.