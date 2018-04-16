«Артист от Бога». Скончался актёр Нижнетагильского драматического театра Андрей Рывкин

15 апреля не стало ведущего артиста Нижнетагильского драматического театра Андрея Рывкина. Последние два года Андрей Олегович боролся со смертельной болезнью, но продолжал выходить на сцену.

«Артист от Бога», — так говорят об Андрее Рывкине коллеги из Театра драмы, где он проработал более 30 лет. В списке его ролей — герои пьес Шекспира, Пушкина, Гоголя, Бернарда Шоу, Эрдмана и Коляды. Он обладал широчайшим актёрским диапазоном от комика до трагика, отмечают в театре. Он был на сцене профессором, царём, беспризорником, графом, слугой, министром, ремесленником, военным, лешим и водяным.

«Андрей Олегович - удивительного таланта человек. Невероятной органики, фантастического обаяния! Играть в партнёрстве с ним было мечтой, наверное, каждого артиста нашего театра. Даже самую маленькую роль он превращал в большой бриллиант. В театре нет человека, у которого бы не было в запасе истории про Андрея Олеговича. Это легенда театра. Он был легендой при жизни. Останется легендой и после смерти. Это невосполнимая потеря для театра. Он - Актёр с самой большой буквы», - говорит художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

Выпускник Свердловского театрального училища Андрей Рывкин пришёл в Нижнетагильский драматический театр в марте 1984 года. Юный голубоглазый красавец с кудрявой светлой шевелюрой, абсолютным музыкальным слухом, прекрасным голосом, унаследованным от родителей, быстро полюбился публике, рассказывают в театре.

По предварительным данным, гражданская панихида состоится в среду, 18 апреля. Коллеги и зрители попрощаются с артистом в его родном театре.

Гражданская панихида состоится в среду, 18 апреля в 11.30. Коллеги и зрители попрощаются с артистом в его родном театре. В 13 часов траурная процессия отправится от театра на Рогожинское кладбище.