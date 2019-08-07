Артемий Лебедев заявил об отъезде из России «из-за политической ситуации» (ВИДЕО)

Дизайнер Артемий Лебедев заявил на своём YouTube-канале, что покинул Россию из-за политической ситуации в стране и находится «в шаге от Атлантического океана».

«То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным. События, которые происходят в нашей стране последние годы, невероятно ужасны. И мне как человеку и гражданину, главе семейства очень больно всё это видеть. Правящая клика ворует наше будущее, они украли наше будущее, украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного», — говорит Лебедев в видеоролике.

В видео дизайнер отмечает, что «есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться».

В то же время подписчики дизайнера засомневались в правдивости видео, поскольку раньше Лебедев не демонстрировал политической активности и не поддерживал оппозицию. Многие предположили, что Лебедев записал видео ради хайпа.

Артемий Лебедев является основателем одной из крупнейших, известнейших и дорогих дизайн-студий России. Его компания была создана в 1995 году. Студия занимается разработкой сайтов, дизайном интерьеров и логотипов.