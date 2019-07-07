Арестован водитель катера, который перевернулся в Чёрном море

Краснодарский краевой суд на два месяца арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море 5 июля. В результате происшествия погибли две женщины.

Как пишет «Интерфакс», на борту прогулочного катера опрокинувшегося в районе Джубги находились 55 человек, в том числе 12 детей. Вместимость судна составляла 11 человек - катер был перегружен в пять раз.

55-летний водитель водного транспорта не имел лицензии на перевозку пассажиров и не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.