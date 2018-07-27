Арбитраж рассмотрит дело о банкротстве ВГОКа в Нижнем Тагиле

В областной Арбитражный суд поступило заявление о признании ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» банкротом, сообщается в материалах арбитража.

Заявление о банкротстве ВГОКа накануне подало ООО «Эксперттехник-НТ», сумма задолженности не уточняется. В то же время в картотеке содержится информация о выигранных гражданских делах. Отмечается, что между «Эксперттехник-НТ» и Высокогорским ГОКом было заключено несколько контрактов на проведение санитарно-химических исследований воздуха рабочей зоны, радиологических исследований физических факторов на рабочих местах в структурных подразделениях ОАО «ВГОК» и проведение санитарно-эпидемиологической оценки результатов лабораторных исследований. По заключённым договорам комбинат не расплатился, общий долг предприятия составляет больше 900 тысяч рублей.

На протяжении последних трёх лет с исками о банкротстве ВГОКа обращалось уже несколько компаний, но все судебные производства были прекращены. В июле свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил потребление электрической энергии комбината из-за долга в 166 млн рублей.

Высокогорский ГОК является одним из старейших в стране производителей железорудного сырья, работающим с 1721 года. С 2013 года единоличным владельцем комбината является НПРО «Урал» из города Озёрска Челябинской области. Основная продукция комбината — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебёночная смесь и ряд других продуктов.