Арам Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media

Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media, управляющего изданием Life, сообщает РИА Новости. Новым гендиректором станет заместитель Габрелянова Анатолий Сулейманов.

Причины ухода Габрелянова с поста не называются. По словам Сулейманова, в последнее время он больше занимался проектами, которые не связаны со СМИ, и, возможно, «ему стало неинтересно». Сулейманов также рассказал, что к началу октября проект Life будет переформатирован: сайт откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента.

Арам Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году, в разное время в него входили газета «Жизнь», федеральное деловое издание «Маркер», таблоид «Твой день». Life существует с 2008 года. С 2013 по 2017 год на базе портала существовал кабельный телеканал Lifenews.

На прошлой неделе стало известно, что телеканал Life прекратит своё существование. По данным СМИ, почти всех сотрудников уволят, а канал якобы продолжит работу над стримами.