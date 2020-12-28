«Антипрививочники» призывают свердловчан бойкотировать вакцинацию от коронавируса, раздавая агитационные листовки

В минувшие выходные в Екатеринбурге были замечены люди, раздающие листовки, призывающие отказаться от вакцинации против коронавируса. Также листовки раскладывают и в почтовые ящики.

В агитке говорится о вреде прививок, теориях заговора, о Билле Гейтсе, который хочет чипировать весь мир, наночипах и квантовых татуировках. Текущую вакцинацию неоднократно сравнивают с преступлениями фашистов. Авторы листовок пытаются списать большинство смертей во время вспышки испанского гриппа после Первой мировой войны не на саму болезнь, а на последствия вакцинации.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что эти листовки раздают для привлечения внимания к одному из общественных движений.