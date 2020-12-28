«Антипрививочники» призывают свердловчан бойкотировать вакцинацию от коронавируса, раздавая агитационные листовки

В минувшие выходные в Екатеринбурге были замечены люди, раздающие листовки, призывающие отказаться от вакцинации против коронавируса. Также листовки раскладывают и в почтовые ящики.
В агитке говорится о вреде прививок, теориях заговора, о Билле Гейтсе, который хочет чипировать весь мир, наночипах и квантовых татуировках. Текущую вакцинацию неоднократно сравнивают с преступлениями фашистов. Авторы листовок пытаются списать большинство смертей во время вспышки испанского гриппа после Первой мировой войны не на саму болезнь, а на последствия вакцинации.
В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что эти листовки раздают для привлечения внимания к одному из общественных движений.
«Её распространение ведётся преимущественно в социальных сетях, зафиксировано более чем в трёх десятках регионов РФ. Оперштаб, Роспотребнадзор, Минздрав, а также признанные эксперты, информируя жителей о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, неоднократно подчеркивали, что одним из её основополагающих принципов является добровольность. Вакцина прошла необходимые стадии клинических испытаний. Мировое научное сообщество доказало, что отказ от прививок неминуемо ведёт к росту заболеваемости. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов приводит в пример эпидемию дифтерии в России в начале 1990-х годов, когда из-за активности антипрививочников в ряде регионов вакцинированы были только 57% жителей, что привело к распространению инфекции и печальным последствиям. Вакцинация позволила мировому сообществу взять под контроль и такие опасные болезни, как дифтерия, краснуха, корь, полиомиелит», — отметили в оперштабе.