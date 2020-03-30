Антикризисный займ на оплату аренды, форс-мажорные обстоятельства и налоговые послабления. Центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле провёл вебинар для предпринимателей

На базе центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле прошёл вебинар для предпринимателей Горнозаводского округа о том, как выстоять бизнесу в условиях распространения коронавируса. Спикеры обсудили обновлённый перечень товаров первой необходимости, разрешённый к торговле на нерабочей неделе, перечислили существующие на данный момент антикризисные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, проговорили налоговые послабления для предпринимателей и ответили на вопросы онлайн.

Спикерами выступили: руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов, вице-президент ТПП Олег Полевщиков, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Юлия Васильева.

Одним из наиболее важных моментов вебинара стала новость о том, что в фонде поддержки предпринимательства вводится новый вид займа — «Антикризисный» — на выплаты зарплаты сотрудникам или арендные платежи. Все подробности можно узнать по телефону центра «Мой бизнес»: 8 (3435) 42-18-09.

Именно этой антикризисной мере поддержки завтра будет посвящён отдельный вебинар с участием заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. Помимо займа «Антикризисный», он подробно расскажет о возможностях реструктуризации текущих займов СОФПП, о поручительствах и банковских гарантиях. Вебинар состоится 31 марта с 12:00 до 13:00. Посмотреть его можно будет по ссылке: https://sofp.ru/webinar.html или в соцсетях фонда.

Ещё одним важным моментом, который обсудили на вебинаре в Тагиле, стал список отраслей, наиболее сильно пострадавших от «коронакризиса». Сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти окажут адресную поддержку наиболее пострадавшим в результате складывающейся ситуации отраслям, в том числе автомобильной отрасли, авиакомпаниям, индустрии развлечений, общепита и туризма. Этот список хотят изучить многие, чтобы понять, можно ли будет рассчитывать на поддержку государства. Спикеры вебинара надеются, что список окончательно будет утверждён к 1 апреля.

Также эксперты проговорили возможность получения справки о наличии форс-мажорных обстоятельств. Такие заключения помогут части предпринимателей при нарушении своих обязательств перед контрагентами вести переговоры об освобождении от ответственности за такое нарушение либо о расторжении или пролонгации договоров. Право выдавать такое заключение есть у Торгово-промышленной палаты.

Ниже приведём контакты, куда предпринимателям Нижнего Тагила можно обратиться за консультацией.

Горячая линия для предпринимателей, Торгово-промышленная палата:

+7 (495) 620-04-01

+7 (495) 620-02-93

+7 (495) 620-05-20

С 9:00 до 18:00 по будням.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей:

pravonabiznes66@yandex.ru

+7 (912) 227-52-80

На вопросы предпринимателей Горнозаводского округа готовы ответить в центре «Мой бизнес»:

8 (3435) 42-18-09.

И для финала два тезиса от спикеров:

«Если бы изначально перечень товаров первой необходимости доводился до предпринимателей должным образом, со штрафными санкциями и подробными пояснениями, таких неприятных моментов с путаницей и нарушениями не было бы. Все оказались в заложниках ситуации», — отметила общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Юлия Васильева.

«Ситуация крайне сложная, все потери бизнесу восстановить не удастся, по крайней мере не сразу. И стоит учитывать, что ограничительные меры в нашей стране далеко не так жестки, как в других странах, потому что все понимают: это может убить и так не самую сильную экономику. Поэтому что делаем — пытаемся перестраивать свою работу. Настоятельно рекомендую осваивать онлайн-торговлю, размещаться на электронных площадках», — отметил Сергей Федореев.

В четверг те же спикеры планируют собраться вновь для вебинара. К этому времени они надеются, что будут располагать поясняющими нормативными актами федеральных и региональных властей и смогут помочь как можно большему количеству предпринимателей пережить это испытание вирусом.