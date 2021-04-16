Антикризисная поддержка бизнеса Свердловской области признана Минэкономразвития РФ лучшей практикой в стране

В рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства состоялось вручение I Национальной премии «Мой бизнес». Министерство экономического развития Российской Федерации отметило региональные институты поддержки предпринимательства за успехи по разным направлениям деятельности — оказанная финансовая поддержка, консультации, информационная активность и другое. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) стал победителем в номинации «Лучшая антикризисная поддержка».

«Весной минувшего года, когда началась пандемия, совместно с фондом мы оперативно организовали работу горячей линии, разработали новые информационные и финансовые меры поддержки. Направили дополнительные средства областного и федерального бюджетов для выдачи льготных антикризисных займов. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева установили единовременные выплаты для самозанятых граждан — оператором этой меры поддержки также выступил областной фонд», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Победитель в номинации «Лучшая антикризисная поддержка» был рассчитан Минэкономразвития России на основе данных еженедельного мониторинга по антикризисным мерам.

«В изменяющихся условиях у предпринимателей возникало очень много вопросов. За один день количество обращений в фонд увеличилось более чем в 20 раз. Отвечать на звонки сел каждый сотрудник фонда, работали без выходных. Для оперативного информирования была создана студия прямых эфиров Sofp.Live, которая работает и сегодня. Здесь каждый день эксперты и предприниматели из разных сфер трактовали новые нормативные акты, требования, разъясняли, как работать в новых реалиях. В 2020 году мы изменили формат выдачи займов и разработали линейку целевых антикризисных займов: на выдачу зарплаты сотрудникам, на выплату арендных платежей. В прошлом году мы выдали рекордное количество займов — 1265 на сумму 1,6 млрд руб.», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Всего за 2020 год предпринимателям Свердловской области была оказана финансовая поддержка, включая льготные кредиты аккредитованных банков, на сумму 18 млрд 500 млн рублей. На горячую линию областного фонда поступило более 46 000 обращений предпринимателей. В студии Sofp.Live было организовано 76 прямых эфиров, которые посмотрели более 150 000 человек.

Все антикризисные меры продолжают работать: горячая линия, консультации юристов, займы «Антикризисный» и «Новый старт».