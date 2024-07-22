Аншлаг на трибунах и 9 забитых мячей. В Нижнем Тагиле прошёл футбольный матч между ветеранами легендарного московского «Спартака» и «Уральца» (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 20 июля, на стадионе «Уралвагонзавода» прошёл товарищеский футбольный матч между ветеранами московского «Спартака» и тагильского «Уральца». В составе красно-белых появились такие именитые спортсмены как Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Шмаров и Александр Панов. Привычное для себя место на тренерской скамейке занял Олег Романцев, под руководством которого «Спартак» восемь раз побеждал в первенстве России и один раз — в чемпионате СССР. За тагильчан выступил практический весь тренерский состав «Уральца-ТС»: Игорь Бахтин, Юрий и Павел Ветлугаевы и Сергей Дрожалкин.

Гости начали активно и к середине первого тайма вели 3:0. Хозяева попытались переломить ход игры, и даже смогли сравнять — 4:4, но всё же «спартачи» оказались сильнее — 4:5.