«Анора» с участием Юрия Борисова завоевал 5 статуэток. В Лос-Анджелесе огласили имена победителей премии «Оскар» (12+)

Стали известны победители 97-й премии «Оскар», которая прошла в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе.

Фильм Шона Паркера «Анора» (18+) получил главную награду в номинации «Лучший фильм». Картина рассказывает историю стриптизёрши из Бруклина, вышедшей замуж за сына российского олигарха. Главную роль исполнила Майки Мэдисон, которая также была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль. Всего фильм завоевал пять статуэток, включая награды за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Шон Паркер получил статуэтку как лучший режиссёр.

Лучшим актёром второго плана стал Киран Калкин. В этой категории он обошёл российского актёра Юрия Борисова, который исполнил роль Игоря в «Аноре». За эту роль Юрий в декабре 2024 года также получил премию LAFCA (Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса) и был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актёр второго плана. Кроме того, он запомнился зрителям благодаря участию в фильме «Купе номер шесть» (18+), который получил Гран-при на Каннском кинофестивале.

«Оскар» за лучшую мужскую роль достался Эдриану Броуди, сыгравшему венгерского архитектора, пережившего Холокост, в фильме «Бруталист» (18+). Эта же работа принесла статуэтки за лучшую операторскую работу и лучший саундтрек.

За лучшую женскую роль второго плана награду получила Зои Салдана, сыгравшая адвоката в мюзикле «Эмилия Перес» (18+) режиссёра Жака Одиара. Этот фильм также получил «Оскар» за лучшую песню с композицией «El Mal».

Нашумевший в 2024 году фильм «Субстанция» взял лишь одну статуэтку — за лучший грим и причёски.

Две статуэтки собрал фильм «Дюна: Часть вторая» (18+): за лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

Картина «Злая: Сказка о ведьме Запада» (12+) Джона М. Чу взяла призы за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов. Примечательно, что при её создании не использовали зелёные экраны, вместо этого задействовали реальные декорации, дополненные компьютерной графикой. К примеру, специально для съёмок было высажено 9 миллионов тюльпанов.

Лучшим анимационным фильмом признали «Поток» (12+) Гинтса Зильбалодиса, рассказывающий историю черного кота, спасающегося от наводнения вместе с другими животными.