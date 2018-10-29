Ангела Меркель решила уйти с поста главы партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель решила покинуть пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

На совещании руководства ХДС Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря, пишет Bloomberg. Информацию об отказе Меркель от борьбы за пост главы «Христианско-демократичесого союза» со ссылкой на источники также сообщают BBC и Reuters.

По информации телеканала Welt, решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли 28 октября: канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

По предварительным результатам, которые приводит DW, ХДС получает 27% голосов, а СДПГ — 19,8%. Для сравнения: результаты этих двух партий на выборах в Гессене пять лет назад были 38,3% и 30,7% соответственно.

Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз. Голосование должно пройти на партийной конференции в декабре. Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

Согласно сообщениям немецких СМИ, Ангела Меркель намерена остаться на посту канцлера Германии.