Андрей Ленда и ещё четверо тагильчан вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда вышел в полуфинал престижного конкурса «Лидеры России» по УрФО. По данным Ura.ru, в кратком резюме тагильчанина указано, что он участвует во всероссийском соревновании управленцев, так как хочет «развития вторых городов регионов как городских агломераций, промышленных и научных центров». В пресс-офисе «Лидеров России» АН «Между строк» сообщили, что всего от Нижнего Тагила в полуфинал вышли пять человек, но пока отказались раскрывать их фамилии и должности.

Региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов по Уральскому федеральному округу пройдёт с 18 по 21 января в Екатеринбурге. В отель Hyatt Regency прибудут 315 человек. От Свердловской области в мероприятии примут участие 113 человек, в том числе руководитель PR-проектов Академии единоборств РМК Алексей Галанов и советник замгендиректора УГМК-холдинга Андрей Бурцев.

В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет утверждён окончательный список полуфиналистов. 19 января состоится торжественная церемония открытия полуфинала, в котором примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» и руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Далее пройдёт ряд оценочных мероприятий (на них не разрешат присутствовать журналистам), мастер-классы. О результатах управленцы узнают 21 января.

Конкурс «Лидеры России» организован на базе РАНХиГС по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Он является наглядным социальным лифтом для перспективных россиян из разных регионов страны. Первый сезон конкурса стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, при этом двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.