Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК из-за санкций Евросоюза

Андрей Козицын покинул пост генерального директора ОАО «УГМК». Как сообщает пресс-служба компании, такое решение принято в связи с попаданием топ-менеджера в санкционный список Евросоюза и с возможными будущими санкциями со стороны иностранных государств в отношении компаний группы УГМК. С 20 июля генеральным директором ОАО «УГМК» назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО «УГМК».

Также в обновлённый список лиц, на которых ЕС наложил санкции, попал тагильчанин Виктор Бабенко — депутат Заксобрания Свердловской области. В документе указано, что санкции против Бабенко введены из-за его активной публичной поддержки специальной военной операции на территории Украины.