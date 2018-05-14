Алишер Усманов опустился на восьмое место в списке богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании, сообщает издание The Sunday Times.

Состояние Усманова оценивается в 10,56 миллиарда фунтов стерлингов (14,3 миллиарда долларов), за год оно уменьшилось на 1,23 миллиарда фунтов.

Самым богатым человеком Великобритании газета назвала главу нефтехимической компании Ineos Джима Ратклиффа с состоянием в размере 21,05 миллиарда фунтов, второе место заняли братья Шри и Гони Хиндуджа (20,64 миллиарда), третье — выходец из СССР Леонид Блаватник (15,26 миллиарда).

Роман Абрамович оказался в рейтинге на 13-м месте, его состояние, за год увеличившееся на 1,2 миллиарда фунтов, оценивается в 9,33 миллиарда.

В ежегодный рейтинг The Sunday Times входят 1000 наиболее богатых жителей Великобритании.

За прошедший год совокупное состояние богатейших жителей Великобритании увеличилось на 10 процентов, у 145 из них активы превышают миллиард фунтов.

В прошлогоднем рейтинге Усманов занимал пятое место, Абрамович — тринадцатое. Самыми богатыми людьми Великобритании газета называла братьев Хиндуджа.