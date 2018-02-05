AliExpress запустит в России торговую площадку «Лоукостер» с товарами до 600 рублей

Китайский онлайн-ретейлер AliExpress запустит в России новую торговую площадку «Лоукостер», где будут продаваться товары стоимостью до 600 рублей, со ссылкой на представителя компании пишет РБК.

Новый бренд в первую очередь рассчитан на молодёжь, а также на тех, кто ещё никогда не делал покупки на AliExpress. Первоначально «Лоукостер» запустят в мобильном приложении AliExpress.

«С запуском "Лоукостера" мы сможем чётко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — заявил директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

AliExpress вышел на российский рынок в 2012 году, а представительство в России у ретейлера появилось в 2015 году. Площадку Tmall, на которой продаются крупные российские или международный бренды, компания запустила осенью 2017 года.