AliExpress начнёт продавать в России автомобили

С 5 марта AliExpress начнёт в России продавать автомобили, со ссылкой на представителя интернет-компании пишет «Коммерсантъ».

По его словам, первым партнёром AliExpress станет китайский автоконцерн Chery, который запускает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая начнётся 28 марта, уточнил представитель AliExpress.

«Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность», — пояснил он.

AliExpress также собирается расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей машин при помощи специальных предложений и дополнительного ассортимента.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов», — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

В России продавать автомобили Chery через AliExpress будет АО «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибутор китайского автоконцерна. Первыми поступят в продажу машины, собранные в Китае, но в будущем автоконцерн собирается наладить выпуск автомобилей на территории России. Сейчас головной офис ведёт переговоры с промышленными площадками в России, рассказала PR-менеджер «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитина-Кацарская. По её словам, автоконцерн предложит «специальные условия» для покупателей с AliExpress.

Согласно данным «Автостата», доля китайских брендов в продажах новых автомобилей в России по итогам 2018 года составила только около 2%. Chery Tiggo 3 оказалась на третьем месте по числу проданных за год машин среди моделей китайских марок. Всего было продано чуть более 3000 автомобилей, первые две позиции заняли модели производителя Lifan.