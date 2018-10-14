Алексей Навальный вышел на свободу

Политик Алексей Навальный ранним утром в субботу, 14 октября, вышел на свободу из спецприёмника, где отбывал административный арест, пишет «Дождь».

После освобождения Навальный поблагодарил своих сторонников, участвовавших в организованных им акциям. Он также заявил, что, по его мнению, за то время, пока он находился под арестом, «этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли».

Напомним, 24 сентября Навальный был арестован на 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста. Тогда его задержали через несколько минут после того, как он вышел из спецприёмника, отбыв предыдущий арест — 30 суток за январскую «забастовку избирателей».

Политик, комментируя очередной административный арест, предположил, что на него хотят завести уголовное дело за нарушения правил проведения митингов.