Алексей Навальный призвал Сергея Собянина ввести карантин в московских школах

Оппозиционер Алексей Навальный в Twitter призвал мэра Москвы Сергея Собянина ввести карантин в московских школах.

«Считаю, что правильным решением сейчас был бы перевод на карантин и дистанционное обучение всех московских школ. Призываю Сергея Собянина сделать это как можно скорее. На примерах зарубежных стран мы видим, что больше карантина — это лучше, чем меньше карантина», — написал Навальный.

Напомним, число заражённых коронавирусом в России достигло 34 человек. В Москве выявлено 19 заболевших COVID-19. Эпидемия коронавируса началась в Китае. На данный момент в мире зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысячи человек скончались. Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в конце января. В связи с угрозой заражения Россия также ограничила авиасообщение с Южной Кореей, Италией, Ираном. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. Росавиация сообщила, что практически все перелёты из России в Германию, Францию и Испанию будут приостановлены с 13 марта. Кроме того, США вводят временный запрет на въезд из Европы иностранцев.