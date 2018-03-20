Алексей Навальный потребовал от Верховного суда исполнить решение ЕСПЧ и освободить Олега Навального

Алексей Навальный сообщил на своём сайте, что обратился в Верховный суд с требованием немедленно начать процедуру исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в рамках которой его брат Олег должен быть отпущен на свободу.

Навальный напомнил, что 17 октября Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше», по которому были вынесены приговоры ему и его брату Олегу, было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Обе стороны оспорили решение ЕСПЧ, однако 5 марта оно всё же вступило в силу.

«В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, то есть отменить приговор», — указал Навальный.

С момента вступления решения ЕСПЧ в законную силу, подчёркивает Навальный, его брат должен быть немедленно освобождён.

«Начиная с 5 марта это уже и юридически настоящее "незаконное лишение свободы". Аргумент "ему осталось сидеть 3 месяца" не принимается. Идите и попробуйте посидеть в СУСе 3 месяца, когда вся твоя жизнь проходит в камере, а прогулочный дворик — соседняя камера», — подчеркнул он.

Напомним, приговор по делу «Ив Роше» был вынесен Замоскворецким районным судом Москвы в декабре 2014 года. Олега Навального приговорили к 3,5 годам колонии, его брат Алексей получил такой же условный срок. Оба они отказались признать вину в мошенничестве.