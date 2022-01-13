Алексей Кудрин: Россияне стали жить на 20% лучше, чем в Советском Союзе

Уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР. Об этом заявил глава Счётной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«В 2003–2004 годах мы восстановили, в среднем, конечно, уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал Кудрин.

По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.