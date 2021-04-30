Алексей Федорченко награждён за лучшую режиссуру на Московском международном кинофестивале

Уральский режиссёр Алексей Федорченко получил «Серебряного Георгия» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Жюри оценило его новый фильм «Последняя “Милая Болгария”».

Полнометражная картина «Последняя “Милая Болгария”» снималась в Свердловской области. В ней принимают участие актёры из Екатеринбурга. Режиссёр определяет жанр фильма как «психоаналитический детектив». В основу сюжета положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма мечтает возродить сорт яблок «Болгария» и параллельно расследует странное преступление.

Имена победителей ММКФ озвучили накануне. Картина екатеринбургского режиссёра была единственной в основном конкурсе от России.

Главный приз фестиваля — «Золотой Георгий» — достался румынскому фильму #Dogpoopgirl Андрея Хуцуляка. Награда за лучшую мужскую роль — у иранского актёра Сохейла Гханнадана (картина «Сын»), за лучшую женскую роль — у румынской актрисы Андреи Грэмоштяну (#Dogpoopgirl).

Полный список победителей можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.