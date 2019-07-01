Алексей Багаряков назначен советником полпреда президента в УрФО

Уральский политик Алексей Багаряков стал советником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова на общественных началах, пишет Znak.com.

По данным издания, в таком статусе он сегодня присутствует в президиуме на совещании по экологии и природоохранной деятельности. В документах к совещанию обозначено, что Багаряков выступит на нём с первым докладом и с заключительным словом. Совещание проводит помощник полпреда Анна Ленская.

В числе обсуждаемых тем на совещании будут выбросы загрязняющих веществ в воздух в Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске. С докладами выступят директор Института металлургии УрО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Ремпель, главный научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН, академик РАН Виктор Кожевников.

Напомним, до 2013 года Алексей Багаряков был первым заместителем главы администрации губернатора Свердловской области, но ушёл в отставку, после того как поддержанный властью кандидат в главы Екатеринбурга Яков Силин проиграл выборы. После этого Багаряков практически не участвовал в публичной политике, исключением стали выборы в Госдуму в 2016 году, где Алексей Багаряков пытался принять участие в праймериз «Единой России», но партия отказалась его регистрировать, и тогда политик выдвинул на выборы своего брата Дмитрия Багарякова.

В последний год в политических кругах регулярно появлялись слухи о том, что Алексей Багаряков собирается вернуться в публичную политику, так как работает с Николаем Цукановым.