Александр Радулов переходит в ярославский «Локомотив»

Уроженец Нижнего Тагила 37-летний хоккеист Александр Радулов продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве». Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с форвардом заключён на один год.

«Форвард является уроженцем Нижнего Тагила, но при этом хоккейное образование получил в нашем клубе. Александр является обладателем кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира, чемпионом мира среди юниоров, также в его активе множество индивидуальных наград и достижений», — говорится в публикации.

Александр Радулов родился в Нижнем Тагиле, первые тренировки спортсмена прошли в хоккейном клубе «Спутник». В возрасте 16 лет Радулов вошёл в состав московского клуба «Динамо». В течение двух лет начинающий спортсмен практиковался во втором составе команды. В сезоне 2003/2004 Александр дебютировал в высшей лиге, он всего лишь один раз за сезон выходил на лёд, но это не помешало ему оставить о себе положительное впечатление — уже тогда Радулова принимали как одного из лучших хоккеистов команды.

В середине 2004 года Радулов решил перебраться в НХЛ. На драфте его выбрал клуб Nashville Predators. На родине к этому моменту хоккеист имел звание чемпиона мира среди юниоров и одного из лучших бомбардиров страны.

В 2008 году Александр Радулов подписал соглашение с клубом «Салават Юлаев». В КХЛ Александр практически сразу стал одним из лидеров команды, а также одним из наиболее ярких игроков лиги. 2 июля 2012 года Радулов перешёл в ЦСКА, подписав четырёхлетний контракт. В составе «армейцев» тагильчанин стал главной звездой команды, во многом предопределившей её высокие результаты. Наиболее успешным в ЦСКА для Александра стал сезон 2014/2015, когда Радулов выиграл сразу несколько наград регулярного сезона, а также стал лучшим бомбардиром плей-офф. Успехи игрока в России вновь привлекли внимание клубов НХЛ. 3 июля 2017 года, накануне своего 31-летия, Александр подписал 5-летний контракт с клубом Dallas Stars. В первом же сезоне игры за Dallas Stars он стал одним из лидеров команды.

В июне 2022 года стало известно, что Радулов заключил контракт с казанским «АК Барсом», откуда и перешёл в «Локомотив».