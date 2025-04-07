Александр Овечкин побил 26-летний рекорд Уэйна Грецки по заброшенным шайбам в «регулярке» НХЛ

Вечером 6 апреля 2025 года российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин стал единоличным рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю, опередив канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. В матче против New York Islanders Овечкин забил 895-ю шайбу и установил новый рекорд в регулярных чемпионатах, обогнав Гретцки, на счету которого было 894 гола. На 8-й минуте второго периода при счете 0:2 Овечкин получил шайбу в своей излюбленной зоне на левом фланге и коронным щелчком поразил ворота ещё одного россиянина Ильи Сорокина.

Матч был прерван для торжественной церемонии. На лёд вышли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, сам Уэйн Гретцки, мама Александра (двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина), жена и двое сыновей.

При этом Гретцки остаётся рекордсменом по голам в НХЛ с учётом плей-офф, в его активе 1016 шайб, а Овечкин по этому показателю занимает второе место, забросив 967 шайб.

Чтобы забросить 895 шайб, 39-летнему российскому легионеру понадобилось 1487 матчей в регулярном чемпионате. Символично, что ровно столько же игр в НХЛ провёл обладатель предыдущего снайперского рекорда Уэйн Гретцки. Свой 894-й (и последний) гол он забил 29 марта 1999 года в ворота всё тех же «островитян». Рекорд Гретцки продержался 26 лет.