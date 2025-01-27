Александр Бастрыкин взял на контроль обращение сестёр-сирот из Нижнего Тагила, которых заставляют жить с дядей-убийцей

В СК России обратились две сироты из Нижнего Тагила, которые пожаловались на нарушение их жилищных прав. Как сообщает Информационный центр СК России, сёстры зарегистрированы в аварийном многоквартирном доме, при этом для переселения им предложены только комнаты в общежитии, не соответствующие санитарным нормам.

Несмотря на то, что суд в 2023 году обязал местную администрацию реализовать права сирот, был удовлетворён встречный иск о вселении сестёр в квартиру к их дяде. Однако девушки не согласны проживать с родственником, поскольку ранее он отбывал наказание за убийство. Многочисленные жалобы не принесли результатов .

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении.