Александр Бастрыкин дал указание начать проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах.

«В Информационный центр СК России поступило обращение о содействии в установлении обстоятельств смерти беременной женщины в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. В сентябре текущего года она обратилась в медицинское учреждение для планового осмотра. Несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. По дороге домой женщина скончалась. Высказывается предположение, что её смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации TagilCity.ru, тагильчанка находилась на последних сроках беременности и в тот роковой день должна была лечь на сохранение в роддом. Трагедия произошла на входе в подъезд её дома. По предварительным данным, у неё оторвался тромб. Неродившегося малыша и маму хоронили отдельно, в разных гробах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.