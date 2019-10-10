Акустики из Германии подарили слабослышащим тагильчанам новые слуховые аппараты

В Нижнем Тагиле прошла уже третья благотворительная акция «Послушай», организованная уральским немцем Штефаном Земкеном. В рамках акции 30 тагильчан получили слуховые аппараты, которые настроили специалисты-акустики Игон и Лена, специально приехавшие из немецкого Бремена.

В этом году в Нижнем Тагиле приём проходил в Доме художника по улице Уральской. Как рассказали организаторы, за один день максимально можно было принять 16 человек, но иногда приходится отступать от правил. Так, во время общения с родителями подопечного благотворительного фонда «Живи, малыш» выяснилось, что его младшей сестре тоже требуется помощь. И девочку приняли вместе с братом.

«У нас была задача суметь помочь как можно большему количеству людей в сжатые сроки. Поэтому было особенно грустно, когда в дни приёма были “прогульщики”. Вроде взрослые люди, должны понимать, что они кого-то, кто реально нуждается, лишили помощи. А в целом всё, как всегда, прошло на высоте, главный показатель — это благодарность от самих людей и родственников. Ну а возможность помочь слабослышащим детям для нас большая радость», — рассказала координатор акции в Нижнем Тагиле Маргарита.

В итоге 9-летнему Всеволоду провели отладку его аппарата, поскольку мастера убедились, что прибор, подаренный ребёнку фондом «Живи, малыш» четыре года назад, очень хорошего качества. А его 4-летняя сестра Софья получила целых два новых аппарата.

«Все такие доброжелательные и были готовы помочь, что и сделали! Слышно стало лучше, специалисты грамотные, знают подход и знают в этом вопросе толк. А маленькие бонусы в виде подарков детям — это очень классно», — поделился впечатлениями отец детей.

Проведя два дня в Нижнем Тагиле, мастера-акустики уехали в Верх-Нейвинский и Екатеринбург — там их тоже ждали люди с нарушениями слуха. Но Штефан Земкен заверил, что это не последняя акция «Послушай» в Нижнем Тагиле, и обещал вернуться в следующем году.

«Шесть лет назад преподаватель акустики Игон Мильброд принёс мне 500 слуховых аппаратов. У него очень хорошие контакты со специалистами по слухопротезированию, они отдают ему бывшие в употреблении, но очень хорошие слуховые аппараты со всей Германии. Он дал мне эти слуховые аппараты и сказал: “Сделай что-нибудь с этим!” Я понятия не имел, что такое слуховой аппарат», — рассказал АН «Между строк» Штефан Земкен.

Тогда их общему другу Юргену пришла в голову идея провести благотворительную акцию на Урале, где большую часть года Земкен живёт вместе с супругой Ольгой. Юрген — председатель местного байк-клуба, который путешествует по миру. Он кинул клич среди немецких байкеров, и те собрали деньги, чтобы оплатить первую поездку для специалиста по слухопротезированию. Благодаря немецким байкерам пять лет назад состоялась первая акция «Послушай».

На сегодняшний день в рамках акции слуховые аппараты получили уже порядка 500 жителей Свердловской области.

«Почему я это делаю? Потому что иначе это никто не сделает, — смеётся Земкен. — Я организатор и логист... Я воплощаю идеи в жизнь. Это лишь выглядит легко, но это долгие часы работы до тура, пока всё не будет организовано и готово».

Сейчас в планах у уральского немца организовать большой тур помощи слабослышащим людям к 75-летию Победы над фашизмом. Он надеется, что в 2020 году удастся расширить границы и подарить возможность лучше слышать мир не только уральцам, но и жителям Киргизии.