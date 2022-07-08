Актёры драматического театра Нижнего Тагила «оживят» знаменитую картину Худоярова «Гулянье на Лисьей горе»

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильский драматический театр готовят необычный подарок горожанам к 300-летию города. Творческая команда планирует «оживить» масштабное полотно Исаака Худоярова «Гулянье на Лисьей горе». Для этого в погожий августовский день артисты воссоздадут события на картине. Всё действие будет фиксироваться на фото и видео, сообщает ИА «Все новости».

Актёры сыграют героев, изображенных на картине. На ней можно увидеть старообрядцев, купцов, рабочих и служащих. Тагильчане разных сословий гуляют по склону Лисьей горы, а за ними можно разглядеть Нижний Тагил XIX века.

«На картине изображены 82 героя, причём гендерно одинаково: 41 мужчина и 41 женщина. Мы воссоздадим те фигуры, которые доступны глазу, без увеличения. Поэтому будет где-то половина героев. Костюмы были отфотографированы заранее. Фотографии были показаны Игорю Булыгину (худруку драматического театра – Прим. ред.). Он заверил, что в театре подберут костюмы, всё сделают своими силами», — поделилась подробностями инициатор проекта, заведущая научно-просветительным отделом музея-заповедника Лилия Верещацкая.

Добавим, что актёры драматического театра уже участвовали в проекте по оживлению картины. В 2019 году в рамках «Ночи искусств» они воссоздали события, изображённые на полотне Митрофана Берингова «Свадьба слепых».

«Гулянье на Лисьей горе» — самая известная работа тагильского крепостного художника Исаака Худоярова. Картина отличается чёткостью и строгостью исполнения. В музее-заповеднике рассказывают, что в процессе реставрации было обнаружено, что полотно, ранее считавшееся цельной картиной, представляет собой две части, имеющие разные по структуре и качеству холсты. Левая половина изображает вечер, правая – день. Остаётся тайной – было ли это первоначальным замыслом автора, либо к полотну приложил руку ещё один художник.