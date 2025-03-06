Актёр из Нижнего Тагила снялся в сериале «Подслушано в Рыбинске» вместе с Рузилем Минекаевым из «Слово пацана»

25-летний уроженец Нижнего Тагила Ярослав Ахматьянов снялся в детективном восьмисерийном сериале «Подслушано в Рыбинске» (18+), который недавно вышел на платформах PREMIER и START. Молодой актёр сыграл Гошу — лучшего друга дочери главного героя. Режиссёром выступил Пётр Тодоровский («Здоровый человек» (18+), «Полёт» (18+)), автором идеи и сценария — Иван Баранов («Капельник» (18+), «Красный 5» (18+)). А одну из главных ролей сыграл Рузиль Минекаев, получивший известность после роли Марата в сериале «Слово пацана» (18+).

«Съёмки прошли классно! До этого я ни разу не был в Рыбинске — очень красивый город. Съёмочная группа — одна большая команда, которая поддерживает каждого. Также мне понравилось, что перед съёмкой сцены мы с режиссёром всё ещё раз разбирали в актёрском вагончике», — цитирует Ярослава PR-служба стримингово сервиса.

Ярослав Ахматьянов родился в Нижнем Тагиле, азам профессии актёра научился в студии «Аллегро». В 2022 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (мастерская Е. Г. Царегородцевой).

«Самое яркое воспоминание со времен учёбы — это первый выход на большую сцену из подмастерья. А особенно ночь перед этим: когда мы сами монтируем свет, звук, декорации», — вспоминает тагильчанин.

Снимался в эпизодических ролях в сериалах «След» (18+), «Реальные пацаны» (16+), «Миша портит всё» (18+).