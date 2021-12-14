Актёр из Нижнего Тагила снялся в новом сериале сервиса PREMIER

Бывший актёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Сергей Трёкин сыграл эпизодическую роль в новом сериале «Солдаут» (18+), который выходит на стриминговом сервисе PREMIER. Сергей рассказал «Афише МС» о сложностях работы в кино, большой конкуренции и планах на будущее.

Сергей, переехав в июне 2021 года в Москву, начал ходить на различные кастинги. Тагильчанин хотел понять, как устроен рынок, как работает съёмочная группа, кто и за что отвечает. «Солдаут» — одна из первых съёмочных площадок, на которой поработал тагильский актёр. Изначально Сергей был только актёром массовки, но позже ему дали эпизодическую роль.

«Массовки было около 100 человек, так как снимали концерт. И в чате массовки пишут: “Есть профессиональный актёр? Нужен на эпизоды. Кто может и готов, пишите в личку начальнику массовки”. Подумал, это мой шанс, по-любому тут нет никого из актёров. Написал, мне сказали: “Будет перерыв, запиши самопробу”. Это когда актёр записывает себя на камеру, исполняя сцену. Дали текст. Объявляют перерыв, мне говорят: “Иди пиши быстрее”. Я выхожу на улицу, ищу укромный уголок и понимаю, что слышу этот текст из каждого угла», — рассказал «Афише МС» Сергей Трёкин.

Из десятков актёров лучшим оказался тагильчанин. Через несколько часов его позвали на съёмочную площадку. Сергей признаётся, что он очень волновался, так как сотни человек ждали, когда он запишет свою роль видеооператора Коли. При этом за 10 минут до начала записи эпизода режиссёр внёс правки в сценарий и тагильчанину пришлось перестраиваться на ходу.

Фото со съёмок / предоставлено Сергеем Трёкиным Фото со съёмок / предоставлено Сергеем Трёкиным

«У меня таких микроэпизодов уже несколько. Это, конечно, маленькие сцены. Особенно после монтажа, сокращений, плюс есть главные герои, на которых всё внимание в сцене и кадре, но всё же. Развитие, рост есть. Это самое главное. Потихоньку, помаленьку наладится, и будут роли побольше. Сразу большую роль получить практически невозможно, ведь это огромные риски для продюсеров», — считает Сергей Трёкин.