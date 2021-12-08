Актёр из комедии «Холоп» Олег Комаров приедет в Нижний Тагил для съёмок фильма о Демидовых 

В Нижний Тагил приедет актёр театра и кино Олег Комаров. Он известен ролями в фильмах «Холоп» (12+), «Бригада» (18+), «Ворошиловский стрелок» (16+). В нашем городе артист примет участие в съёмках семейного фильма «Тайна тагильского маяка» (6+) и встретится с тагильчанами в кинотеатре «Родина».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, Нижний Тагил для Олега Комарова почти родной. Здесь на шахте работал его дед, в шахтоуправлении трудился отец. Актёр приедет всего на один день, чтобы сняться в художественном фильме про Демидовых. Картина, в которой главные роли исполнили маленькие артисты, посвящена 300-летию Нижнего Тагила. Олег Комаров снимется в ней бесплатно.

Фильм снимает Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова. Премьера запланирована на февраль 2022 года в кинотеатрах «Родина» и «Россия». Однако создатели ленты столкнулась с финансовыми трудностями и открыли краудфандинговый сбор на завершение работы. На постпродакшн команда планирует собрать 600 тысяч рублей.

Творческая встреча с Олегом Комаровым пройдёт в кинотеатре «Родина» 15 декабря в 18:30 (6+). В программе — показы фрагментов кинокартин с участием Комарова, рассказ о работе в кино и театре, юмористические миниатюры, ответы на вопросы, общение с залом.

Все средства от продажи билетов пойдут на постпродакшн фильма тагильских киношников.

Билеты на творческую встречу с артистом можно приобрести на сайте или в кассах кинотеатра «Родина».