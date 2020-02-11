Актёр драматического театра Нижнего Тагила снялся в социальном ролике поискового отряда «Лиза Алерт»

Артист Нижнетагильского драматического театра Данил Зинеев снялся в ролике одного из самых известных и крупнейших поисковых отрядов России «Лиза Алерт». Социальное видео появилось в группе филиала отряда по Свердловской области.

«Мы поисковый отряд “Лиза Алерт”, и это наша область. Именно здесь мы шестой год подряд ищем пропавших и помогаем встретиться близким людям. За прошедший год нами найдено живыми более 1,5 тысячи человек. Наша область на 80 процентов покрыта лесом. В сезон сбора ягод и грибов у нас очень много заявок на поиски. Только за 2019 год поступило 68 заявок со статусом “Лес”», — рассказывает актёр.

По словам Данила Зинева, на каждые поиски выезжает по три отряда. Машины, на содержание которых нужны деньги, преодолевают большие расстояния. Волонтёрам нужны деньги на топливо для заправки автомобилей. У поискового отряда нет расчётных счетов, но помочь ему можно через СМС. Для этого можно отправить на короткий номер 7878 сообщение «ПОИСК и 100» (сумма, которую вы хотите отправить). Минимальная сумма — 100 рублей, максимальная — 15 000.

«Лиза Алерт» — волонтёрское некоммерческое общественное объединение, которое занимается поиском пропавших без вести людей. Было основано 14 октября 2010 года. По данным ПСО, за 2018 год поступило 13 996 заявок, из них волонтёры нашли живыми 11 027 человек и погибшими 1519.