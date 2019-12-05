Актриса Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» участвует в пресс-конференции премьер-министра Дмитрия Медведева (ВИДЕО)

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова принимает участие в пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Михалкова представляет на пресс-конференции телеканал СТС.

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с тележурналистами подводит итоги работы кабинета министров и рассказывает об основных задачах, стоящих перед правительством. Кроме Михалковой, в пресс-конференции Медведева также участвует ведущий ТНТ Тимур Батрутдинов и ведущая «Пятницы» блогер Анастасия Ивлеева. Всего на встречу приглашены представители 20 российских телеканалов, среди которых «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», Первый канал, «ТВ Центр», «Пятый канал», «Карусель», НТВ, ОТР, «МатчТВ», «Мир», «РЕН ТВ», СТС, ТНТ, ТВ-3, «Звезда», «Домашний», «Спас», «Муз-ТВ» и «Пятница!».